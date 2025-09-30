Газета
Главная / Политика /

Путин пообещал обеспечить условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить необходимые условия, чтобы раскрыть промышленный, аграрный, научный, культурный потенциалы Донбасса и Новороссии. Об этом он заявил в ходе обращения по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией, передает Кремль.

Он отметил, что в населенных пунктах, которые перешли под контроль РФ, остро стоят вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и др. Кроме того, необходимо не только вести работу по восстановлению того, что было разрушено в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру.

В связи с этим, по словам президента РФ, была развернута программа социально-экономического развития. С 2022 г. благодаря ее работе уже построено и отремонтировано свыше 23 500 различных объектов на Донбассе и в Новороссии. В частности, жилые дома школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, а также молодежные центры. Кроме того, ведется работа по обновлению энергетики, связи, ЖКХ и транспортной системы. 

«Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь», – заключил глава государства. 

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября ежегодно с 2023 г. В этот день в 2022 г. Путин и главы указанных регионов подписали международные договоры о вхождении в состав России по итогам референдума.

