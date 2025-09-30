Путин пообещал обеспечить условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии

В связи с этим, по словам президента РФ, была развернута программа социально-экономического развития. С 2022 г. благодаря ее работе уже построено и отремонтировано свыше 23 500 различных объектов на Донбассе и в Новороссии. В частности, жилые дома школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, а также молодежные центры. Кроме того, ведется работа по обновлению энергетики, связи, ЖКХ и транспортной системы.