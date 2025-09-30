Youtube выплатит $24,5 млн Трампу за цензуру его канала
Корпорация Google урегулировала судебный спор с президентом США Дональдом Трампом, она выплатит ему компенсацию в размере $24,5 млн. Иск был связан с блокировкой Youtube-канала политика после событий 6 января 2021 г. в Капитолии США, в который тогда ворвались сторонники американского лидера.
Как передает Bloomberg, действия видеохостинга, принадлежащего Google, были признаны нелегальной цензурой.
Мировое соглашение, обнародованное в понедельник, положило конец длительному судебному процессу, в рамках которого Трамп оспаривал законность блокировки своего канала. В компании Google пока не прокомментировали детали урегулирования конфликта.
Суть спора заключалась в том, что президент США расценил действия платформы как незаконную цензуру, нарушающую его права. Теперь конфликт считается исчерпанным после достижения договоренности о денежной компенсации.