Youtube выплатит $24,5 млн Трампу за цензуру его канала

Ведомости

Корпорация Google урегулировала судебный спор с президентом США Дональдом Трампом, она выплатит ему компенсацию в размере $24,5 млн. Иск был связан с блокировкой Youtube-канала политика после событий 6 января 2021 г. в Капитолии США, в который тогда ворвались сторонники американского лидера.

Как передает Bloomberg, действия видеохостинга, принадлежащего Google, были признаны нелегальной цензурой.

Мировое соглашение, обнародованное в понедельник, положило конец длительному судебному процессу, в рамках которого Трамп оспаривал законность блокировки своего канала. В компании Google пока не прокомментировали детали урегулирования конфликта.

Суть спора заключалась в том, что президент США расценил действия платформы как незаконную цензуру, нарушающую его права. Теперь конфликт считается исчерпанным после достижения договоренности о денежной компенсации.

