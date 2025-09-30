Захарова: итоги выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в обществе
Итоги парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в обществе, который был вызван деструктивным курсом руководства страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, правящая партия «Действие и справедливость» (ПСД) президента Молдавии Майи Санду использовал «средневековые» методы устрашения оппонентов. Захарова отметила, что большинство депутатских мест досталось Санду благодаря зарубежной диаспоре. Налицо общая тенденция снижения популярности власти, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
«Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа», – добавила она.
По словам Захаровой, прочное и безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. Она подчеркнула, что превращение страны в логистическую базу НАТО – это путь в никуда.
Выборы в парламент Молдавии проходили 28 сентября. По итогам оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%. После обработки 100% избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.