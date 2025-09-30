Газета
Песков рассказал о желании жителей Одессы и Николаева присоединиться к РФ

Ведомости

В Одессе и Николаеве живут люди, которые выступают за присоединение этих регионов к составу РФ, но в настоящее время они лишены возможности выразить свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это просто опасно для жизни», – добавил он.

О том, что в случае проведения соответствующих референдумов жители Одессы и Николаева поддержат идею вхождения регионов в состав РФ, говорил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что на юге Украины проживают граждане, которые культурно, лингвистически и исторически ощущают свою принадлежность к России. «Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно – они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области», – отметил Сальдо.

