Песков рассказал о желании жителей Одессы и Николаева присоединиться к РФ

В Одессе и Николаеве живут люди, которые выступают за присоединение этих регионов к составу РФ, но в настоящее время они лишены возможности выразить свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.