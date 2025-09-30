Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о хищении
Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, сообщила пресс-служба судов региона. Уголовное дело связывают с хищением в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
Власов арестован до 29 ноября.
Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере). Максимальным наказанием по статьям является лишение свободы на 10 лет.