Главная / Общество /

Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о хищении

Ведомости

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, сообщила пресс-служба судов региона. Уголовное дело связывают с хищением в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.

Власов арестован до 29 ноября.

Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере). Максимальным наказанием по статьям является лишение свободы на 10 лет.

Власова задержали 30 сентября. 29 сентября чиновник неожиданно объявил о своем уходе на службу в зону спецоперации и сложил с себя полномочия врио вице-губернатора. В краевой администрации сообщили, что он присоединится к бригаде «Кубань».

