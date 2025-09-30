Газета
Главная / Политика /

Посол ЮАР во Франции обнаружен мертвым в Париже

Ведомости

Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым у отеля Hyatt в районе Порт-Майо в Париже, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру французской столицы.

По предварительным данным, 58‑летний дипломат предположительно выбросился с 22‑го этажа четырехзвездочного отеля. Его активно разыскивали с 29 сентября после того, как супруга сообщила полиции о «тревожном сообщении», которое получила от него. Телефон Мтетвы последний раз отключился в районе Булонского леса.

Следствие ведет бригада по борьбе с преступлениями против личности Парижской судебной полиции. Прокуратура направила на место постоянного магистрата.

Мтетва был назначен послом ЮАР во Франции в феврале 2024 г. и одновременно являлся постоянным представителем страны при ЮНЕСКО. Он известен как политик и бывший министр полиции, а также министр искусств и культуры Южной Африки.

