Посол ЮАР во Франции обнаружен мертвым в Париже

По предварительным данным, 58‑летний дипломат предположительно выбросился с 22‑го этажа четырехзвездочного отеля. Его активно разыскивали с 29 сентября после того, как супруга сообщила полиции о «тревожном сообщении», которое получила от него. Телефон Мтетвы последний раз отключился в районе Булонского леса.