Трамп: «Хамас» обязан принять план мира или получит жесткий ответ Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» должен согласиться на план мира по Газе, иначе Израиль предпримет против них жесткие меры.
«Хамас» должен согласиться, и если нет – им придётся очень тяжело, но такова реальность», – сказал Трамп.
Трамп отметил, что если получится все-таки разрешить ближневосточный конфликт, то это будет означать, что он урегулировал восемь конфликтов.
Ранее CBS News со ссылкой на источник сообщил, что палестинская группировка «Хамас» склоняется к тому, чтобы принять план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. 1 октября представители организации представят ответ египетским и катарским посредникам.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.