Трамп заявил о намерении выделить $1 трлн на армию в 2026 году

Ранее глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн в обращении к генералам и адмиралам заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне. По его словам, противники США уже объединились, поэтому Америка должна быть готова с равной решимостью и единством.