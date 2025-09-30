Газета
Политика

Трамп заявил о намерении выделить $1 трлн на армию в 2026 году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал выделить свыше $1 трлн на финансирование вооруженных сил страны в 2026 г. По его словам, эта сумма станет самой крупной в истории американского военного бюджета, передает FoxNews.

«Это чертовски большие деньги», – отметил Трамп, выступая на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния).

Ранее глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн в обращении к генералам и адмиралам заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне. По его словам, противники США уже объединились, поэтому Америка должна быть готова с равной решимостью и единством.

