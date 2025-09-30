Принцесса Нидерландов поступила на военную службу

Принцесса получила звание матроса третьего класса, а также солдата третьего класса в Королевской армии и ВВС – это начальный уровень в иерархии. Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, начавшей военную службу. Пока она занимается теоретической частью курса, так как восстанавливается после травмы руки, полученной летом.