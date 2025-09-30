Двое россиян были на борту атакованного у Йемена судна из Нидерландов

«РИА Новости» сообщает, что судно было атаковано 29 сентября, когда направлялось на восток из Джибути без груза. В результате инцидента двое моряков получили ранения, судно получило серьезные повреждения. Как заявили позже в судоходной компании Spliethoff, все находившиеся на борту были эвакуированы на соседние корабли.