Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Двое россиян были на борту атакованного у Йемена судна из Нидерландов

Ведомости

Среди членов экипажа нидерландского грузового судна Minervagracht, подвергшегося атаке у берегов Йемена, находились двое граждан России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides Сократеса Раваноса.

По его словам, оба россиянина были успешно спасены вместе с остальными 17 членами экипажа в ходе операции миссии.

«РИА Новости» сообщает, что судно было атаковано 29 сентября, когда направлялось на восток из Джибути без груза. В результате инцидента двое моряков получили ранения, судно получило серьезные повреждения. Как заявили позже в судоходной компании Spliethoff, все находившиеся на борту были эвакуированы на соседние корабли.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте