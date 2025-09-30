Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины пути прекращения конфликта в Газе

План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.