Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины пути прекращения конфликта в Газе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации на палестинских территориях, уделив особое внимание возможным путям прекращения боевых действий в секторе Газа.
Российская сторона подчеркнула поддержку любых усилий, способствующих остановке кровопролития, и выразила надежду, что реализация новой американской инициативы поможет добиться устойчивого перемирия, освободить заложников и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регион.
В МИД также подтвердили неизменную позицию Москвы о необходимости комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе, предполагающей создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.