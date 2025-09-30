Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины пути прекращения конфликта в Газе

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации на палестинских территориях, уделив особое внимание возможным путям прекращения боевых действий в секторе Газа.

Российская сторона подчеркнула поддержку любых усилий, способствующих остановке кровопролития, и выразила надежду, что реализация новой американской инициативы поможет добиться устойчивого перемирия, освободить заложников и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регион.

В МИД также подтвердили неизменную позицию Москвы о необходимости комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе, предполагающей создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем.

29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.

План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её