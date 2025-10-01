Глава Пентагона Хегсет утвердил новые стандарты внешнего вида в армии

Также 30 сентября в рамках обращения глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн призвал генералов быть готовыми к войне. Он объяснил это «динамичными и потенциально опасными временами», когда противники Вашингтона уже объединились. По его мнению, Соединенные Штаты тоже должны приобрести решимость и единство.