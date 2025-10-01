Газета
Глава Пентагона Хегсет утвердил новые стандарты внешнего вида в армии

Глава Пентагона Пит Хегсет издал новое распоряжение по стандартам внешнего в армии. Документ опубликован на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что строгое соблюдение стандартов внешнего вида важно для безопасного и эффективного использования защитного оборудования в сложных операциях, включая химические, биологические, радиологические и ядерные (ХБРЯ) угрозы, тушение пожаров и экстренные миссии.

«Весь персонал должен поддерживать чисто выбритое лицо. Бакенбарды должны быть выше ушного отверстия, – говорится в документе. – Бороды, козлиные бородки и другие виды растительности на лице запрещены, если не получено специальное разрешение».

Усы разрешены, согласно документу, но должны быть аккуратно подстрижены и не выходить за уголки рта или противогаза.

«Подразделения сил специальных операций могут запрашивать измененные стандарты через утвержденные требования, необходимые для миссий. Однако персонал должен быть чисто выбрит при развертывании в зонах с высокой угрозой ХБРЯ», – говорится в приказе.

В документе подчеркивается, что стандарты ухода за лицевой растительностью обеспечивают безопасность, совместимость с оборудованием и выполнение миссий, подчеркивая приверженность Пентагона готовности и защите персонала.

30 сентября Хегсет выступил с обращением к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

В своей речи он подчеркнул, что больше не будет гендерных заблуждений, в том числе «никаких парней в платьях», а также никакого поклонения изменению климата.

Также 30 сентября в рамках обращения глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн призвал генералов быть готовыми к войне. Он объяснил это «динамичными и потенциально опасными временами», когда противники Вашингтона уже объединились. По его мнению, Соединенные Штаты тоже должны приобрести решимость и единство.

