Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым непригодным для жизни

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Запад должен помочь Украине «сделать Крым непригодным для жизни», чтобы нанести «удар по самолюбию президента России» Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По его словам, ключевым фактором, который может ускорить завершение конфликта, является предоставление Киеву оружия дальнего действия для ударов по полуострову.

Уоллес добавил, что разрушение Керченского моста станет серьезным ударом по Кремлю. Он призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые, по его мнению, могли бы эффективно нанести удар по мосту.

