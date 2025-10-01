Газета
Федеральное правительство США официально приостановило работу

Федеральное правительство США официально прекратило работу из-за того, что конгресс не смог принять бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г., и перспективы его завершения остаются неопределенными, пишет CNN.

Республиканцы и демократы взаимно обвиняют друг друга в срыве финансирования. Республиканцы настаивают на продлении текущего бюджета, в то время как демократы требуют серьезных уступок за свою поддержку. Сенат продолжит голосование по этому вопросу.

Шатдаун привел к отправке в неоплачиваемый отпуск сотен тысяч государственных служащих, тогда как сотрудники службы жизнеобеспечения продолжают работать без гарантии своевременных выплат.

