Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
С 1 октября Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Очередность стран, председательствующих в 2025 г., прописана на сайте организации.
Россия сменила на посту председателя Республику Корею.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что 24 октября, в день образования ООН, Россия намерена провести специальное заседание Совбеза, где будет обсуждаться выполнение принципов устава организации, пишет «РИА Новости».