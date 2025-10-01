Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

Ведомости

С 1 октября Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Очередность стран, председательствующих в 2025 г., прописана на сайте организации.

Россия сменила на посту председателя Республику Корею.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что 24 октября, в день образования ООН, Россия намерена провести специальное заседание Совбеза, где будет обсуждаться выполнение принципов устава организации, пишет «РИА Новости».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь