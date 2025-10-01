Газета
Политика

За ночь силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

В течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

По восемь беспилотников были ликвидированы в Белгородской и Ростовской областях. Три БПЛА российские военные сбили в Саратовской области и один – в Воронежской.

Ранним утром 1 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова («Гагарин»). В 00:55 мск представитель агентства Артем Кореняко сообщал, что ограничения введены в аэропорту Волгограда, мера уже отменена.

