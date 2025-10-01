Газета
Главная / Политика /

Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с днем Сухопутных войск России. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, современные солдаты и офицеры по праву гордятся богатейшей историей российских Сухопутных войск, именами прославленных полководцев и их свершениями, а также мужеством и доблестью тех бойцов и командиров, что верой и правдой служили Отечеству и хранили верность ратному братству. Президент отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов, которые разгромили нацизм и отстояли свободу и независимость Родины.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно с 2006 г.

