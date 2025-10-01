Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

По словам Путина, современные солдаты и офицеры по праву гордятся богатейшей историей российских Сухопутных войск, именами прославленных полководцев и их свершениями, а также мужеством и доблестью тех бойцов и командиров, что верой и правдой служили Отечеству и хранили верность ратному братству. Президент отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов, которые разгромили нацизм и отстояли свободу и независимость Родины.