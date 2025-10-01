При атаке дрона пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки

Леонтьев, по словам губернатора, пострадал от атаки дрона «Баба-яга» – тяжелого украинского беспилотника, в диаметре достигающего 2 м. Это неофициальное название было дано ему российскими военными, по одной из версий, из-за сходства со сказочным персонажем, летающем в ступе. Беспилотники такого типа способны переносить 20–50 кг нагрузки.