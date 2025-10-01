Газета
Главная / Политика /

При атаке дрона пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки

Ведомости

При атаке украинского дрона пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сейчас Леонтьев находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказал глава региона.

Сальдо написал, что депутата хорошо знают во всей области. По его словам, Леонтьев долгое время возглавлял город и «вел новокаховчан за собой во время самых тяжелых испытаний».

Леонтьев, по словам губернатора, пострадал от атаки дрона «Баба-яга» – тяжелого украинского беспилотника, в диаметре достигающего 2 м. Это неофициальное название было дано ему российскими военными, по одной из версий, из-за сходства со сказочным персонажем, летающем в ступе. Беспилотники такого типа способны переносить 20–50 кг нагрузки.

Минобороны сообщало, что за ночь на 1 октября средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России.

