Политика

Песков: выступления Путина на «Валдае» ждут во всем мире

Темой речи президента станет концепция полицентричного мира
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 2 октября выступит на пленарной сессии XXII международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства начнет речь после 16:00, «во второй половине дня».

«Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением», – отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что ежегодная речь Путина на «Валдае» всегда становится содержательной, ее еще долго обсуждают и анализируют. «Надеемся, что так же будет и на этот раз», – добавил Песков.

Он также объяснил, что президент будет говорить об устройстве нового полицентричного мира. Представитель Кремля напомнил, что концепция заседания клуба в этом году – «Полицентричный мир. Инструкция по применению». В связи с этим его участники и глава государства обсуждают, в чем особенности этой новой системы и как миру на нее перестроиться.

Песков подчеркнул в разговоре с журналистами, что тезисы Путина для выступления на «Валдае» не могут меняться «из-за сиюминутной конъюнктуры», в том числе из-за последних высказываний президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь назвал речи главы государства концептуальными, чем и обусловлена их устойчивость к подобным событиям.

