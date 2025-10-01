В Кремле не слышали о дискуссиях на тему присвоения звания маршала

В СССР звание маршала ввели в 1935 г. Его получили военачальники, проявившие себя в гражданской войне: Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский и другие. В Великую Отечественную войну маршала получили Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и другие. Всего за время существования Советского Союза звание было присвоено 41 раз.