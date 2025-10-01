В Кремле не слышали о дискуссиях на тему присвоения звания маршала
В Кремле не знают о существовании дискуссий на тему присвоения звания маршала отличившимся военачальникам за успехи в крупных военных операциях, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Нам неизвестно о существовании таких дискуссий, поэтому нам нечего сказать», – ответил он.
В настоящий момент в Вооруженных силах России нет ни одного маршала. Звание в РФ ввели при экс-президенте Борисе Ельцине в 1993 г. Его получил бывший министр обороны РФ Игорь Сергеев в 1997 г. Он скончался в 2006 г.
В СССР звание маршала ввели в 1935 г. Его получили военачальники, проявившие себя в гражданской войне: Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский и другие. В Великую Отечественную войну маршала получили Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и другие. Всего за время существования Советского Союза звание было присвоено 41 раз.