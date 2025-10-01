Путин назначил Евгения Кудрова послом в Йемене

С декабря 2021 г. Кудров был назначен советником-посланником, временным поверенным в делах России в Йеменской Республике. До этого в 2020–2021 гг. занимал должность начальника отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. На дипломатической службе Кудров находится с 2005 г.