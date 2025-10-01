Газета
Главная / Политика /

Путин назначил Евгения Кудрова послом в Йемене

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом в Йеменской Республике. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

С декабря 2021 г. Кудров был назначен советником-посланником, временным поверенным в делах России в Йеменской Республике. До этого в 2020–2021 гг. занимал должность начальника отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. На дипломатической службе Кудров находится с 2005 г.

Кудров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

