Депутаты Госдумы впервые за 11 лет провели встречу с членами Европарламента
Впервые за 11 лет состоялась встреча депутатов Государственной думы с членами Европарламента. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в комитете по международным делам.
Российскую сторону в рамках мероприятия представили глава комитета Леонид Слуцкий, его первые заместители Вячеслав Никонов и Алексей Чепа, а также члены комитета Мария Бутина и Дмитрий Кузнецов. Со стороны Европарламенте в беседе принял участие независимый депутат Фернан Картайзер, а также депутаты от Австрии, Германии, Болгарии и Люксембурга.
По итогам переговоров Слуцкий выразил своим собеседникам признательность за «смелость и открытый диалог».
В мае 2025 г. состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с депутатами Европарламента. Среди участников были представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. Среди тем, которые поднимались в ходе встречи, – важность ведения диалога, основанного на принципах взаимоуважения и равенства, недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов советским солдатам на территории европейских государств. Беседа продолжалась более двух часов.