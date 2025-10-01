Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Депутаты Госдумы впервые за 11 лет провели встречу с членами Европарламента

Ведомости

Впервые за 11 лет состоялась встреча депутатов Государственной думы с членами Европарламента. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в комитете по международным делам.

Российскую сторону в рамках мероприятия представили глава комитета Леонид Слуцкий, его первые заместители Вячеслав Никонов и Алексей Чепа, а также члены комитета Мария Бутина и Дмитрий Кузнецов. Со стороны Европарламенте в беседе принял участие независимый депутат Фернан Картайзер, а также депутаты от Австрии, Германии, Болгарии и Люксембурга.

По итогам переговоров Слуцкий выразил своим собеседникам признательность за «смелость и открытый диалог».

В мае 2025 г. состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с депутатами Европарламента. Среди участников были представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. Среди тем, которые поднимались в ходе встречи, – важность ведения диалога, основанного на принципах взаимоуважения и равенства, недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов советским солдатам на территории европейских государств. Беседа продолжалась более двух часов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её