Депутаты Госдумы впервые за 11 лет провели встречу с членами Европарламента

В мае 2025 г. состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с депутатами Европарламента. Среди участников были представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. Среди тем, которые поднимались в ходе встречи, – важность ведения диалога, основанного на принципах взаимоуважения и равенства, недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов советским солдатам на территории европейских государств. Беседа продолжалась более двух часов.