Главы Минобороны России и КНДР открыли памятник корейским партизанам
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль открыли скульптуру, посвященную подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Монумент установлен на «Аллее союзников» у главного храма Вооруженных сил РФ и приурочен к 80-летию Победы. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Белоусов подчеркнул, что памятник станет символом братства народов России и КНДР и важным вкладом в сохранение исторической памяти.
«В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», – сказал министр.
Он также отметил, что участие военнослужащих КНДР в боях в Курской области подтверждает стратегический союз двух государств. В память о событии Белоусов передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну бронзовую миниатюрную копию композиции.
В свою очередь Но Гван Чхоль отметил подвиг Красной армии в освобождении Кореи. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что памятник символизирует боевое братство, выкованное в тяжелых испытаниях.