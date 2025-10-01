Газета
Главная / Политика /

Главы Минобороны России и КНДР открыли памятник корейским партизанам

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль открыли скульптуру, посвященную подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Монумент установлен на «Аллее союзников» у главного храма Вооруженных сил РФ и приурочен к 80-летию Победы. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Белоусов подчеркнул, что памятник станет символом братства народов России и КНДР и важным вкладом в сохранение исторической памяти.

«В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», – сказал министр.

Он также отметил, что участие военнослужащих КНДР в боях в Курской области подтверждает стратегический союз двух государств. В память о событии Белоусов передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну бронзовую миниатюрную копию композиции.

В свою очередь Но Гван Чхоль отметил подвиг Красной армии в освобождении Кореи. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что памятник символизирует боевое братство, выкованное в тяжелых испытаниях.

