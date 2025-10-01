Главы Минобороны России и КНДР открыли памятник корейским партизанам

Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль открыли скульптуру, посвященную подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Монумент установлен на «Аллее союзников» у главного храма Вооруженных сил РФ и приурочен к 80-летию Победы. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.