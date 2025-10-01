Газета
Главная / Политика /

NI: авианосец США Gerald Ford может стать первой целью в конфликте с РФ

Ведомости

Американский авианосец Gerald R. Ford может оказаться одной из главных целей в случае прямого противостояния НАТО с Россией. Об этом пишет The National Interest.

Издание напоминает, что недавно корабль возглавлял авианосную ударную группу ВМС США во время маневров в Северном море. Однако, несмотря на передовые технологии, примененные на этом типе судов, их уязвимость остается высокой.

По оценке издания, авианосцы класса Ford практически не имеют эффективной защиты от современных российских систем, в частности гиперзвуковых ракет и подводных лодок. Эта особенность, как отмечает NI, может сыграть решающую роль в случае реального конфликта.

