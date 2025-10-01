США начали сокращение военного присутствия в Ираке
По словам Парнелла, такое решение отражает достигнутый успех в борьбе с ИГИЛ
«Это знаменует собой попытку перехода к прочному партнерству США и Ирака в области безопасности, основанному на национальных интересах США, конституции Ирака и стратегическом рамочном соглашении», – подчеркнул представитель Пентагона.
Он добавил, что сотрудничество в сфере безопасности будет способствовать как обеспечению стабильности в регионе, так и усилению возможностей Багдада для экономического развития, привлечения инвестиций и укрепления регионального влияния.