США начали сокращение военного присутствия в Ираке

Ведомости

США и их союзники по международной коалиции приступили к сокращению военной миссии в Ираке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, передает «Интерфакс».

По словам Парнелла, такое решение отражает достигнутый успех в борьбе с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и открывает путь к «новому этапу сотрудничества с Ираком».

«Это знаменует собой попытку перехода к прочному партнерству США и Ирака в области безопасности, основанному на национальных интересах США, конституции Ирака и стратегическом рамочном соглашении», – подчеркнул представитель Пентагона.

Он добавил, что сотрудничество в сфере безопасности будет способствовать как обеспечению стабильности в регионе, так и усилению возможностей Багдада для экономического развития, привлечения инвестиций и укрепления регионального влияния.

