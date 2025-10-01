Вэнс выразил надежду на скорое завершение шатдауна
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что рассчитывает на скорое завершение шатдауна. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Белом доме.
«На самом деле, я не думаю, что шатдаун продлится так долго, – сказал Вэнс, подчеркнув, что это только его предположение. – Вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы начинают немного сдавать позиции. Они понимают основную нелогичность этого».
Вэнс добавил, что администрация сделает все возможное в ближайшие недели, если шатдаун продлится так долго, чтобы люди получили необходимые услуги.
Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, поскольку конгресс не утвердил бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г.
Между республиканцами и демократами сохраняются разногласия: первые требуют продления текущего бюджета, вторые добиваются серьезных уступок за поддержку. Сенат продолжит голосование по этому вопросу.
Шатдаун уже привел к массовым неоплачиваемым отпускам среди федеральных служащих. При этом сотрудники экстренных и жизненно важных служб продолжают работать без гарантии своевременной выплаты зарплаты.