Трамп обсудит с Си Цзиньпином отказ Китая от закупок американской сои

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) он намерен поднять перед председателем КНР Си Цзиньпином вопрос об отказе Пекина от закупок американских соевых бобов. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

В своем сообщении Трамп отметил, что соевые бобы станут «основной темой обсуждения» на встрече, запланированной через четыре недели. Он обвинил Китай в том, что тот не покупает сою по «сугубо переговорным причинам», из-за чего страдают американские фермеры. Как отмечает Bloomberg, после этого заявления фьючерсы на сою подскочили на 1,9%, показав наибольшее внутридневное движение с 21 августа.

Трамп также возложил вину за сложившуюся ситуацию на свою предыдущую администрацию, заявив, что экс-президент Джо Байден ничего не сделал для выполнения соглашения о закупках сои, которое было частью торговой сделки «первой фазы», заключенной в первый срок правления самого Трампа. В качестве меры поддержки аграриев президент США вновь предложил использовать доходы от тарифов для финансирования помощи, детали которой пока не анонсированы.

Китай, являясь крупнейшим в мире покупателем сои, оказывает значительное влияние на глобальные рынки, продолжает агентство. Данные министерства сельского хозяйства США показывают, что по состоянию на 18 сентября Китай не забронировал ни одного груза в новом сезоне — это беспрецедентный случай с 1999 г. В прошлом году на США приходилось около 20% соевого импорта Китая на сумму более $12 млрд.

Заявления Трампа прозвучали на фоне растущего давления со стороны республиканских законодателей из «аграрных» штатов, требующих разрешить тупиковую ситуацию с закупками, указывает Bloomberg. В настоящее время США и Китай соблюдают торговое перемирие, срок действия которого истекает в ноябре.

