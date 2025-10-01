Трамп обсудит с Си Цзиньпином отказ Китая от закупок американской сои

В своем сообщении Трамп отметил, что соевые бобы станут «основной темой обсуждения» на встрече, запланированной через четыре недели. Он обвинил Китай в том, что тот не покупает сою по «сугубо переговорным причинам», из-за чего страдают американские фермеры. Как отмечает Bloomberg, после этого заявления фьючерсы на сою подскочили на 1,9%, показав наибольшее внутридневное движение с 21 августа.