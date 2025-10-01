Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна фактически стала независимой от ОДКБ. Его слова прозвучали в парламенте во время правительственного часа, сообщает агентство «Новости-Армения».
«Когда в 2022 г. мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», – сказал Пашинян.
По его словам, система безопасности ОДКБ оказалась «пузырем». Он добавил, что карабахский вопрос якобы использовался рядом стран как «петля», сдерживавшая развитие Армении.
В феврале 2024 г. Армения заявила о заморозке членства в ОДКБ, а затем отказалась платить членские взносы. Ереван объяснил это тем, что организация не отреагировала должным образом на ситуацию в Нагорном Карабахе и не проявила заинтересованности к защите Армении.