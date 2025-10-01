МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

По информации организации, станция оперативно перешла на резервные линии. Электроснабжение восстановлено на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента, где размещен саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Его питание сейчас обеспечивают дизельные генераторы.