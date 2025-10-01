МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были устранены в короткие сроки, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
По информации организации, станция оперативно перешла на резервные линии. Электроснабжение восстановлено на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента, где размещен саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Его питание сейчас обеспечивают дизельные генераторы.
«Все остальные объекты остаются подключенными к сети», – указано в сообщении агентства в соцсети X со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси
До этого министерство энергетики Украины заявило, что перебой произошел в системе электроснабжения нового саркофага. Киев сообщал, что на объекте ведутся работы по восстановлению подачи энергии.