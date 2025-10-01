Газета
ADP: США в сентябре потеряли 32 000 рабочих мест

Ведомости

Рынок труда США продемонстрировал резкое сокращение в сентябре: по данным ADP, которая занимается расчетом зарплатных ведомостей, по итогам месяца американские частные компании сократили 32 000 рабочих мест. Это существенно отличается от ожиданий аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших рост занятости на 45 000, передает CNBC.

Больше всего сокращения коснулись малых предприятий: компании с численностью 20–49 сотрудников сократили 21 000 позиций, а фирмы с менее чем 19 работниками потеряли 19 000 рабочих мест.

Позитивную динамику показали только компании с персоналом более 500 человек. При этом наиболее слабые показатели зафиксированы в сферах досуга и гостеприимства, профессиональных и бизнес-услуг, а также финансовой сфере.

Динамика зарплат также демонстрирует замедление: рост оплаты для сменивших работу составил 6,6% против 7,1% в августе. Однако годовая прибавка зарплат для сотрудников, остающихся на текущем месте, сохраняется на уровне 4,5%, опережая инфляцию.

Важно отметить, что ADP также пересмотрела данные за август, снизив показатель роста занятости с 54 000 до потери 3 000 рабочих мест. Публикация официального правительственного отчета по занятости была отменена из-за приостановки работы государственных органов (шатдауна правительства США).

