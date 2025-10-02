Силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами России

В частности, 38 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, еще 13 – в Крыму. В небе над Белгородской областью силы ПВО сбили 11 беспилотников. Еще 10 нейтрализованных БПЛА пришлись на Саратовскую область. В Ростовской области российские военные поразили семь воздушных целей, в Волгоградской – четыре. Еще два БПЛА были уничтожены в Пензенской области.