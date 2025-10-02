Силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами РоссииБольше всего БПЛА ликвидировали в Воронежской области
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В частности, 38 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, еще 13 – в Крыму. В небе над Белгородской областью силы ПВО сбили 11 беспилотников. Еще 10 нейтрализованных БПЛА пришлись на Саратовскую область. В Ростовской области российские военные поразили семь воздушных целей, в Волгоградской – четыре. Еще два БПЛА были уничтожены в Пензенской области.
Ночью 2 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске. Тревога была отменена ранним утром. По словам главы региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Росавиция вводила ограничения на работу аэропортов в Волгограде, Астрахани («Нариманово») и Саратове («Гагарин»). В 06:12 мск представитель агентства Артем Кореняко сообщил об отмене меры в воздушных гаванях Астрахани и Волгограда. По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром ушли один самолет, выполнявший рейс в Астрахань и борт, летевший в Волгоград.