На границе Казахстана и РФ образовались очереди из грузовиков из КНР

Ведомости

Грузовые машины начали скапливаться на границе Казахстана и России с середины сентября. Это связано с перевозками товаров двойного назначения, а также подозрительными или подпадающими под санкции грузами, пишет «Коммерсантъ». В 99% этих случаев машину останавливают для таможенного досмотра.

Поступление товаров из Китая в Россию через Казахстан в связи с этими событиями замедляется. Кроме того, в КНР с 1 по 3 октября и 6 октября объявлены праздничные дни – День образования КНР и Праздник середины осени. Об этом сообщала Федеральная таможенная служба России еще 24 сентября.

«Коммерсантъ» пишет, что закрытие всех автомобильных пунктов пропуска Китая, сопредельных всем пунктам на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС, усугубит проблему поступления товаров.

Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян отметил в разговоре с изданием, что на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» между Казахстаном и РФ сейчас находится 2000-3000 грузовиков. Он отметил, что задерживаются именно грузы, оформленные в Казахстане. При этом, по словам еще одного источника «Коммерсанта», объем скопления транспорта может достигать 7500 единиц.

