На границе Казахстана и РФ образовались очереди из грузовиков из КНР

Поступление товаров из Китая в Россию через Казахстан в связи с этими событиями замедляется. Кроме того, в КНР с 1 по 3 октября и 6 октября объявлены праздничные дни – День образования КНР и Праздник середины осени. Об этом сообщала Федеральная таможенная служба России еще 24 сентября.