Две рулежные дорожки закрыли в аэропорту Нью-Йорка из-за столкновения самолетов
Две рулежные дорожки нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа закрыты на несколько часов из-за столкновения двух самолетов, сообщили ТАСС в авиагавани.
«Закрыты сегменты рулежных дорожек "А" и "М", ориентировочно их откроют после 10:00 по всемирному времени [13:00 мск]», – сказал представитель Ла-Гуардиа, но не привел никаких деталей инцидента.
2 октября телеканал ABC News сообщил, что два воздушных судна авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в аэропорту Нью-Йорка. В результате аварии «незначительную травму» получила стюардесса, среди пассажиров пострадавших нет. Телеканал отметил, что правое крыло одного самолета задело носовую часть второго.