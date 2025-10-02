Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Две рулежные дорожки закрыли в аэропорту Нью-Йорка из-за столкновения самолетов

Ведомости

Две рулежные дорожки нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа закрыты на несколько часов из-за столкновения двух самолетов, сообщили ТАСС в авиагавани.

«Закрыты сегменты рулежных дорожек "А" и "М", ориентировочно их откроют после 10:00 по всемирному времени [13:00 мск]», – сказал представитель Ла-Гуардиа, но не привел никаких деталей инцидента.

2 октября телеканал ABC News сообщил, что два воздушных судна авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в аэропорту Нью-Йорка. В результате аварии «незначительную травму» получила стюардесса, среди пассажиров пострадавших нет. Телеканал отметил, что правое крыло одного самолета задело носовую часть второго.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь