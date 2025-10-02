Газета
МИД РФ: Кишинев накрутил голоса партии Санду за счет участков за рубежом

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 30% недостающих голосов за правящую партию Молдавии «Действие и солидарность» (ПСД) были обеспечены за счет зарубежной диаспоры. При этом в России для голосования открыли лишь два участка.

«Мнение жителей Приднестровья, многотысячной молдавской диаспоры в России официальному Кишиневу было неинтересно», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, несмотря на многократные предложения Москвы обеспечить безопасность и необходимую инфраструктуру для голосования, власти Молдавии ограничились открытием лишь двух участков в Москве. При этом число бюллетеней для молдавских граждан в России было сокращено до 10 000.

Выборы прошли 28 сентября. По итогам обработки 100% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы – 49,8%. Внутри страны партия президента Майи Санду получила 44,13%, тогда как за рубежом результат составил 78,61%. Оппозиционные силы, напротив, показали существенно более низкие показатели на зарубежных участках.

