МИД РФ: Кишинев накрутил голоса партии Санду за счет участков за рубежом

По ее словам, несмотря на многократные предложения Москвы обеспечить безопасность и необходимую инфраструктуру для голосования, власти Молдавии ограничились открытием лишь двух участков в Москве. При этом число бюллетеней для молдавских граждан в России было сокращено до 10 000.