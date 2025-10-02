Консультант властей КНР призвал к международной конференции по Украине

Консультант властей КНР призвал к международной конференции по УкраинеСреди потенциальных участников – ЕС, Китай и другие страны
Россия, США и Украина уже, по сути, пришли к консенсусу о необходимости вовлечения в мирный процесс большего количества стран. Об этом сказал «Ведомостям» президент Центра исследований Китая и глобализации и бывший консультант Госсовета (правительства) КНР Ван Хуэйяо на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
То, что Россия и США ведут переговоры, Ван уже считает хорошим знаком по сравнению с предыдущим этапом, и это способствует прогрессу.
«Но мы все должны делать больше. И я думаю, США, Китай, Индия, и Евросоюз – в особенности Евросоюз – смогут работать вместе. Так почему мы бы нам не провести большой мирный саммит, с его организацией через Совбез ООН?» – считает китайский эксперт. В частности, он предложил для обсуждения украинского конфликта пригласить на него представителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Бразилии, ЮАР и Турции.
Ван также обратил внимание на поступающие сигналы, которые говорят о желании решать конфликт на Украине на основе принципа мультилатеризма (многостороннего подхода). В частности, в США высказывались против отправки европейских миротворцев, но если в миссии будут участвовать и страны БРИКС, то это в теории может сработать, считает китайский эксперт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже высказывался о необходимости нового подхода. А президент Украины Владимир Зеленский называл «корейский сценарий» окончания войны, который заключался в перемирии и делении полуострова по 38-й параллели, небезынтересным. «И эта модель тоже может быть изучена. Но, по сути, уже есть консенсус о вовлечении большего числа стран в урегулировании этого конфликта», – уверен Ван.
В феврале 2023 г. Китай выступил с инициативой мирного урегулирования украинского конфликта из 12 пунктов на основе Устава ООН. В то же время документ предусматривал учет озабоченностей в сфере безопасности всех участников, в том числе и России. Москва поддержала китайскую инициативу. Китайский дипломат и бывший посол в России Ли Хуэй совершил в 2024 г. несколько поездок по Европе, включая Москву и Киев, для оценки перспектив урегулирования, однако дальнейшего развития китайская инициатива не получила.