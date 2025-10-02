Консультант властей КНР призвал к международной конференции по Украине

Ван также обратил внимание на поступающие сигналы, которые говорят о желании решать конфликт на Украине на основе принципа мультилатеризма (многостороннего подхода). В частности, в США высказывались против отправки европейских миротворцев, но если в миссии будут участвовать и страны БРИКС, то это в теории может сработать, считает китайский эксперт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже высказывался о необходимости нового подхода. А президент Украины Владимир Зеленский называл «корейский сценарий» окончания войны, который заключался в перемирии и делении полуострова по 38-й параллели, небезынтересным. «И эта модель тоже может быть изучена. Но, по сути, уже есть консенсус о вовлечении большего числа стран в урегулировании этого конфликта», – уверен Ван.