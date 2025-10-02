Газета
Главная / Политика /

Среди задержанных в ходе акций протеста в Марокко нет россиян

Ведомости

В посольство России в Марокко не поступало обращений от граждан РФ в связи с продолжающимися акциями протеста. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

«Обращений от российских граждан пока не поступало. Среди задержанных наших соотечественников тоже нет», – уточнили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что власти страны принимают меры по стабилизации обстановки. По их данным, в столице в настоящее время ситуация относительно спокойная, у зданий посольства выступлений не проходило.

С 27 сентября массовые шествия и демонстрации проходят в десятках городов и населенных пунктов Марокко, включая Рабат, Касабланку, Марракеш, Фес, Танжер и Агадир. Их организовало молодежное движение GenZ212, сформированное в соцсетях. Участники требуют реформ образования и здравоохранения, борьбы с коррупцией и безработицей, а также повышения уровня жизни.

Один из основных лозунгов протестов – «Достоинства, свободы, социальной справедливости!». Полиция проводит задержания правонарушителей, в том числе бросавших камни в сотрудников правоохранительных органов, и вандалов.

