Среди задержанных в ходе акций протеста в Марокко нет россиян

С 27 сентября массовые шествия и демонстрации проходят в десятках городов и населенных пунктов Марокко, включая Рабат, Касабланку, Марракеш, Фес, Танжер и Агадир. Их организовало молодежное движение GenZ212, сформированное в соцсетях. Участники требуют реформ образования и здравоохранения, борьбы с коррупцией и безработицей, а также повышения уровня жизни.