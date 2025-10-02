Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство за помощью

При этом в посольстве подчеркнули, что на текущий момент в стране нет чрезвычайной ситуации и большинство авиакомпаний продолжают работать в штатном режиме. Тем не менее, российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок на Мадагаскар до полного восстановления порядка.