Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство за помощью
Ряд российских туристов обратились в посольство России на Мадагаскаре за содействием в связи с внутриполитической ситуацией в стране, сообщили в российской дипмиссии.
В посольстве уточнили, что туристам оказывается всесторонняя помощь, включая рекомендации по организации обратного маршрута в Россию и содействие в приобретении необходимых медикаментов.
«Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств», – сообщили в дипмиссии.
При этом в посольстве подчеркнули, что на текущий момент в стране нет чрезвычайной ситуации и большинство авиакомпаний продолжают работать в штатном режиме. Тем не менее, российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок на Мадагаскар до полного восстановления порядка.
25 сентября в столице Мадагаскара Антананариву, несмотря на запрет полиции, на улицы вышли тысячи граждан, протестуя против перебоев с электроэнергией и нехватки воды. Акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.
Власти объявили в городе ночной комендантский час «до восстановления общественного порядка».
29 сентября президент страны Андри Радзуэлина распустил кабинет министров, заявив о намерении создать «площадку для диалога» с молодежью и поддержать бизнес, пострадавший от мародерских нападений.