Путин: решения в мире возможны только на основе договоренностей большинства
Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, заявил президент Владимир Путин во время выступления на «Валдае».
Российский лидер подчеркнул, что в противном случае они нежизнеспособны.
Во время выступления Путин также подчеркнул, что в современном мире уже никто не готов следовать правилам, придуманным «там, за океанами».
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.