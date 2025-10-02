Газета
Путин: решения в мире возможны только на основе договоренностей большинства

Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, заявил президент Владимир Путин во время выступления на «Валдае».

Российский лидер подчеркнул, что в противном случае они нежизнеспособны.

Во время выступления Путин также подчеркнул, что в современном мире уже никто не готов следовать правилам, придуманным «там, за океанами».

2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.

