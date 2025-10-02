Путин: Россия гордится своими гражданами, экономикой и армией
Россия гордится своими гражданами, экономикой и вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на «Валдае».
Он отметил, что Россия необходима мировому сообществу как весомая часть всеобщего равновесия.
Кроме того, Путин назвал Россию абсолютным рекордсменом по количеству карательных мер – санкций. Попытки Запада изолировать Россию, по словам российского лидера, потерпели полный крах.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.