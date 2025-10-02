Путин: Россия гордится своими гражданами, экономикой и армией

2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.