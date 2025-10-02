Газета
Главная / Политика /

Путин о ситуации в мире: против лома нет приема

Ведомости

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что могущество США и их союзников в конце XX в. достигло пика. Однако попытки диктовать другим странам свои правила завершились неудачей.

По его словам, происходящее в мире можно охарактеризовать русской поговоркой «против лома нет приема, окромя другого лома».

«А он всегда появляется, понимаете. В этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется», – сказал Путин.

Перед этим президент в ходе выступления отметил, что в условиях современных обстоятельств в мире нужно быть готовыми ко всему. Он подчеркнул, что никто не может предсказать будущее, но это не освобождает от обязанности быть к нему готовыми.

Путин заявил, что в такие исторические периоды ответственность человека возрастает – как за собственную судьбу, так и за судьбу страны и всего мира. «Ставки здесь чрезвычайно высоки», – пояснил президент.

