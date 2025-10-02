Путин: история России доказывает недопустимость слабости
История России доказывает, что слабость недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на «Валдае».
Он отметил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность. Президент призвал всех, кто мечтает о нанесении России стратегического поражения, помнить об этом.
Во время выступления Путин сказал, что мир, несмотря на обострение конфликтов, остается целостным и взаимосвязанным. Странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем и конфликтов.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.