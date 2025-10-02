Путин заявил, что элита в Европе нагнетает истерию
Правящая элита Европы нагнетает истерию о якобы скорой войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на «Валдае».
«Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге», – сказал он.
Президент подчеркнул, что невозможно поверить в чушь, что Россия нападет на НАТО.
«Так и хочется сказать: уймитесь и спите спокойно, займитесь своими проблемами», – добавил российский лидер.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей.