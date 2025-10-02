Путин назвал проблемы России и Украины следствием распада СССР
Двусторонние проблемы России и Украины являются объективным следствием распада СССР, заявил президент Владимир Путине в ходе выступления на «Валдае».
Он подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев, и для русских.
По словам российского лидера, если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать. На Западе не жалко украинцев – они для них расходный материал, заявил Путин.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.