Путин процитировал Высоцкого, говоря о запретах в Европе
Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на «Валдае» процитировал песню поэта Владимира Высоцкого, говоря о запретах политических оппонентов в западных странах.
«Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят», – сказал он.
Путин подчеркнул, что запреты не работают. Современному миру, по словам российского лидера, нужны договоренности, а не диктат. Гегемония просто не справится с этим, подчеркнул он.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.