Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин процитировал Высоцкого, говоря о запретах в Европе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на «Валдае» процитировал песню поэта Владимира Высоцкого, говоря о запретах политических оппонентов в западных странах.

«Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят», – сказал он.

Путин подчеркнул, что запреты не работают. Современному миру, по словам российского лидера, нужны договоренности, а не диктат. Гегемония просто не справится с этим, подчеркнул он.

2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её