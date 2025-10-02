Путин: ООН надо привести в соответствие с ролью стран мирового большинства
Структуру и органы управления ООН следует привести в соответствие с ролью стран мирового большинства, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, ООН впитала множество культур и традиций, стала многополярной до того, как таким стал мир. Однако, подчеркнул Путин, в процессе адаптации организации к современным реалиям важно не исказить ее изначальный смысл.
Президент России отметил, что сейчас часто критикуют ООН. Проблем в работе ООН много, но лучше нее пока ничего нет, сказал он. Путин уверен, что потенциал ООН только начинает раскрываться.
«Мы вступили в длительный период поиска новой системы миропорядка», – отметил президент.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он рассказал о текущей ситуации в мире, а также о причинах возникновения конфликтов.