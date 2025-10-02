Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ООН надо привести в соответствие с ролью стран мирового большинства

Ведомости

Структуру и органы управления ООН следует привести в соответствие с ролью стран мирового большинства, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, ООН впитала множество культур и традиций, стала многополярной до того, как таким стал мир. Однако, подчеркнул Путин, в процессе адаптации организации к современным реалиям важно не исказить ее изначальный смысл.

Президент России отметил, что сейчас часто критикуют ООН. Проблем в работе ООН много, но лучше нее пока ничего нет, сказал он. Путин уверен, что потенциал ООН только начинает раскрываться.

«Мы вступили в длительный период поиска новой системы миропорядка», – отметил президент. 

2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он рассказал о текущей ситуации в мире, а также о причинах возникновения конфликтов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь