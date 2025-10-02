Путин: в России есть дезертиры, но их единицы
В России есть дезертиры, но их единицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе диалога с модератором на «Валдае».
Он подчеркнул, что Россия не проводит принудительной мобилизации. Набор в армию идет за счет добровольцев. Путин отметил, что российской армии хватает личного состава.
На Украине же с января по сентябрь зафиксировано примерно 150 000 дезертиров, добавил Путин. По его словам, даже понижение Киевом призывного возраста не даст результата, так как нет времени на подготовку новобранцев.
Путин заявил, что с учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться. Он выразил надежду, что украинские власти найдут в себе силы сесть за стол переговоров.
2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.