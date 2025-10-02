Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: в России есть дезертиры, но их единицы

Ведомости

В России есть дезертиры, но их единицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе диалога с модератором на «Валдае».

Он подчеркнул, что Россия не проводит принудительной мобилизации. Набор в армию идет за счет добровольцев. Путин отметил, что российской армии хватает личного состава.

На Украине же с января по сентябрь зафиксировано примерно 150 000 дезертиров, добавил Путин. По его словам, даже понижение Киевом призывного возраста не даст результата, так как нет времени на подготовку новобранцев.

Путин заявил, что с учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться. Он выразил надежду, что украинские власти найдут в себе силы сесть за стол переговоров.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте