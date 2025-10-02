Газета
Главная / Политика /

Путин: потери ВСУ за сентябрь составили 44 700 человек

Ведомости

Потери ВСУ за сентябрь составляют 44 700 человек, из них почти половина безвозвратные. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что при этом в ВСУ «оружия поставляют достаточно».

В ходе заседания президент также заявил, что с Россией воюют все страны НАТО, и не скрывают этого. Есть западные инструкторы, «созданы специальные центры в Европе, которые сопровождают все, что делают ВСУ», сказал российский президент.

Однако российская армия и оборонная промышленность, по словам Путина, быстро адаптировались к этому вызову.

