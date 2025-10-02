Путин: ВС РФ вошли в Константиновку – один из основных рубежей ВСУ
В Донецкой народной республике ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Южная группировка уже вошла в город Константиновку. А это уже один из оборонительных рубежей, основных оборонительных рубежей [ВСУ] – Константиновка, Славянск, Краматорск», – сказал президент.
«Уверенно там наши ребята работают», – добавил Путин.
Президент отметил, что эти рубежи создавались на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов. Путин не стал далее вдаваться в детали, чтобы не информировать противника.
Потери ВСУ только за сентябрь составили 44 700 человек, заявил Путин.