Путин: ВС РФ вошли в Константиновку – один из основных рубежей ВСУ

Ведомости

В Донецкой народной республике ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Южная группировка уже вошла в город Константиновку. А это уже один из оборонительных рубежей, основных оборонительных рубежей [ВСУ] – Константиновка, Славянск, Краматорск», – сказал президент.

«Уверенно там наши ребята работают», – добавил Путин.

Президент отметил, что эти рубежи создавались на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов. Путин не стал далее вдаваться в детали, чтобы не информировать противника.

Потери ВСУ только за сентябрь составили 44 700 человек, заявил Путин.

