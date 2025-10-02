Газета
Политика

Путин назвал неочевидной выгоду США от торговых пошлин против партнеров России

Ведомости

Выгода США от введения пошлин в отношении товаров стран, которые торгуют с Россией, не совсем очевидна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Для самих США выигрыш не очень очевидным является», – сказал Путин.

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составил 50%. Индия после этого приняла решение не отказываться от торговли с Россией. В настоящее время администрация США призывает ЕС также ввести пошлины против Индии и Китая за то, что они ведут торговые отношения с РФ.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.

