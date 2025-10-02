Путин назвал неочевидной выгоду США от торговых пошлин против партнеров России

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составил 50%. Индия после этого приняла решение не отказываться от торговли с Россией. В настоящее время администрация США призывает ЕС также ввести пошлины против Индии и Китая за то, что они ведут торговые отношения с РФ.