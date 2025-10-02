Газета
Главная / Политика /

Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах. Об этом он заявил на заседании клуба «Валдай».

«Там, видимо, искали военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого нет, не было и быть не может», – сказал он.

Путин объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

На полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что подобные действия со стороны Франции могут повлечь непредсказуемые последствия для энергетических рынков.

1 октября BFM TV со ссылкой на военный источник и прокуратуру сообщал, что французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. По данным телеканала, судно следовало под флагом Бенина из России.

